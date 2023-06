Mercato : Il l’annonce en direct, l’OM «joue gros» pour une star

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez doit une fière chandelle à Pablo Longoria pour l’avoir relancé cette saison après un moment difficile à l’Inter. Néanmoins, le leader de l’OM pourrait quitter librement le club dans les prochaines heures. Pour Eric Di Meco, l’OM a beaucoup à perdre dans ce dossier. Explications.

Totalement relancé par Pablo Longoria lorsque le président de l’OM a décidé de lui faire confiance, Alexis Sanchez a rendu au centuple la foi que le patron de l’Olympique de Marseille avait placé en lui. Néanmoins, et alors que son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain, le Chilien n’a toujours pas pris la décision de prolonger son contrat. Selon un journaliste d’ ESPN Chili , à savoir Maks Cardena, il y aurait à ce jour 75 % de chances que Sanchez appose sa signature sur un nouveau contrat à l’OM.

«Sanchez ? La direction de l'OM joue gros sur ce dossier»

Légende de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco est intervenu sur les ondes de RMC mardi après-midi pour évoquer ses attentes sur le dossier Alexis Sanchez. « La direction de l'OM joue gros sur ce dossier parce que c'est un joueur que les supporters adorent. D'abord c'est un super joueur. On se demandait tous dans quel état il arrivait à l'OM car sa dernière saison cela avait été compliqué pour lui. [...] C'est un joueur qui a rallié tous les suffrages parce qu'il a enchaîné les matchs, parce que c'est un pitbull sur le terrain et c'est un super joueur ».

«Ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM»

Selon Eric Di Meco, pour l’émission du Super Moscato Show , l’OM se doit de conserver un tel joueur / leader / arme offensive pour espérer bien figurer en Ligue des champions. « Quand tu as de l'ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme cela. En plus, je le répète, mais il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s'il devait partir de l'OM ».

Un transfert tombe à l'eau pour l'OM https://t.co/BSMJLar1IR pic.twitter.com/XwDr3FwnWV — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

«Malheureusement c'est l'histoire de l'OM»