Ça bouge à l'OM, une star va signer

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Alexis Sanchez quittera l'OM librement et gratuitement s'il ne prolonge pas cet été. Consciente de la situation, la direction marseillaise aurait lancé les hostilités pour que son numéro 70 rempile au plus vite. D'ailleurs, les discussions entre l'OM et le clan Sanchez se seraient poursuivies ce mardi.

A la peine à l'Inter la saison dernière, Alexis Sanchez a trouvé un accord à l'amiable avec la direction des Nerazzurri pour résilier son contrat. Dans la foulée, la star chilienne de 34 ans s'est envoilée vers Marseille pour signer un contrat d'une saison, plus une en option, avec l'OM l'été dernier.

Fin de contrat le 30 juin pour Alexis Sanchez

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Alexis Sanchez n'a pas encore scellé définitivement son avenir. Ainsi, l'OM ferait tout son possible pour convaincre son numéro 70 de rempiler au moins d'une saison.

L'OM multiplie les contacts avec le clan Sanchez