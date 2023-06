C'est confirmé, l'OM veut signer une star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'arrivée de Marcelino, la nouvelle priorité de l'OM est connue. Le club marseillais fait des pieds et des mains pour prolonger le contrat d'Alexis Sanchez, auteur d'une première saison satisfaisante. Les négociations avec l'agent de l'ailier sont continues, mais la tendance n'est pas forcément à une nouvelle signature selon L'Equipe.

Pablo Longoria s'est enlevé une épine du pied en dénichant le successeur d'Igor Tudor. Ancien du FC Valence et de l'Athletic Bilbao, Marcelino a été nommé et prendra place sur le banc marseillais. Désormais, le président de l'OM peut se pencher sur le mercato estival, mais aussi sur un autre dossier prioritaire : la prolongation d'Alexis Sanchez.

L'OM fait le forcing pour Alexis Sanchez

En fin de contrat, l'international chilien n'a toujours pris aucune décision au sujet de son avenir. Une chose est sûre, l'OM fait tout son possible pour le convaincre de signer et discute régulièrement avec son agent, Fernando Felicevich.

Les discussions sont continues entre les deux parties