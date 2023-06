7M€ lâchés pour un transfert, l'OM vise dans le mille

Thibault Morlain

Pablo Longoria a donc trouvé le successeur d'Igor Tudor. A compter de la saison prochaine, c'est Marcelino qui va être l'entraîneur de l'OM. L'Espagnol est désormais attendu à Marseille, où il va débarquer avec ses idées et son système préférentiel : le 4-4-2. Pour jouer dans cette composition, il faudra avoir les bons joueurs à l'OM et c'est pour cela que Geoffrey Kondogbia est loin d'être une mauvaise idée.

L'arrivée de Marcelino étant désormais officielle, l'OM va pouvoir passer la seconde concernant son recrutement. Et voilà que Pablo Longoria serait déjà en passe d'offrir une première recrue au nouvel entraîneur phocéen. C'est un joueur que Marcelino connait d'ailleurs très bien puisque Geoffrey Kondogbia pourrait le retrouver après avoir déjà évolué sous ses ordres à Valence. De jour en jour, l'arrivée de milieu de terrain de l'Atlético de Madrid semble se préciser. Kondogbia se rapprocherait de l'OM et donc d'un retour en Ligue 1, lui qui a notamment évolué à l'AS Monaco. Et pour cela, les Phocéens devraient dépenser environ 7M€.

OM : Macron a tenté un incroyable transfert avec Mbappé https://t.co/vXePkhwN6P pic.twitter.com/cVq7wan6xj — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

« Dans le foot rien n'est plus important que le jeu »

Geoffrey Kondogbia pourrait donc retrouver Marcelino à l'OM, et cela pourra n'être qu'une bonne nouvelle. En effet, le milieu de terrain connait déjà la méthode de l'Espagnol et n'aura pas besoin de s'adapter, notamment au 4-4-2 de Marcelino. Pour La Provence , Raynald Denoueix a expliqué : « Marcelino ? Son approche me plait, j'aime bien le personnage, son discours, dans le foot rien n'est plus important que le jeu, mais il faut raisonner chronologiquement : d'abord, il y a les joueurs. Il aime jouer en 4-4-2, ok. Mais Marseille jouait d'une manière tellement atypique ... ».

« Il faut des joueurs qui correspondent à la philosophie »