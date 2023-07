Mbappé, Osimhen, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 3 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le Real Madrid met la pression sur la mère de Mbappé

Selon les révélations du média espagnol Defensa Central , le Real Madrid aurait mis une énorme pression sur les épaules de Fayza Lamari, la mère et agent de Kylian Mbappé. Si l'attaquant français venait à prolonger son contrat avec le PSG, le club merengue fermerait définitivement la porte à un transfert pour la suite de sa carrière.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Osimhen jette un froid sur son transfert

Annoncé comme étant l'une des pistes à l'étude au PSG, Victor Osimhen a peut-être vendu la mèche en déclarant sa flamme à Naples dans un entretien accordé à Soccernet : « Je n'ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les Napolitains montrent tout leur amour aux joueurs. Et où que j'aille, je suis toujours respecté. Les enfants m'aiment, beaucoup de gens m'admirent, ils m'idolâtrent en portant mon masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le bon choix en venant », lâche Osimhen.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG va officialiser Ugarte dans la semaine

Son transfert au PSG en provenance du Sporting Lisbonne pour 60M€ est déjà acté depuis un moment, mais Manuel Ugarte n'a toujours pas été annoncé par le club de la capitale. Le quotidien portugais Record annonce que le milieu de terrain uruguayen se trouve actuellement à Lisbonne pour faire ses adieux à ses coéquipiers, et son transfert au PSG devrait être officialisé dans la semaine. Le dossier a pris du retard puisque la nomination de Luis Enrique à la place de Christophe Galtier n'a pas non plus été officialisée.



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'OM garde le cap pour prolonger Alexis Sanchez

Foot Mercato fait le point ce lundi sur l'évolution du feuilleton Alexis Sanchez à l'OM, et indique le contact n'est pas rompu entre les deux parties. Le club souhaite éviter une mauvaise surprise comme ce fut le cas dernièrement avec Kolasinac qui a refusé de prolonger à la dernière minute, et l'offre d'un an est toujours sur la table pour l'attaquant chilien. Mais ce dernier, satisfait des promesses formulées par l'OM pour le mercato, réclamé malgré tout un salaire plus conséquent que celui qui lui est actuellement proposé. Par ailleurs, FM précise que la piste Arabie Saoudite est toujours d'actualité pour Sanchez.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Marcelino a composé son staff

L'EQUIPE annonce ce lundi que Marcelino, le nouvel entraîneur de l'OM, a composé son staff pour son nouveau challenge en Ligue 1. Il pourra compter sur son fidèle adjoint Ruben Uria Corral. Sergio Garcia, le fils de Marcelino, sera également de l'aventure pour assister le préparateur physique Ismael Fernandez Rodriguez. De son côté, le fils d'Uria Corral arrive en tant qu'analyste vidéo afin d'épauler Pablo Manzanet. Enfin, Alberto Torres complète le staff de l'OM pour assurer la partie réadaptation et prévention des blessures. En ce qui concerne l'entraineur des gardiens, Jon Pascua reste en poste.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Coup de froid pour Marcus Rashford