Le PSG tient son entraîneur, un pote de Mbappé prêt à débarquer ?

Benjamin Labrousse

Le PSG pourrait prochainement se pencher sur le recrutement d’un numéro 9. Si plusieurs pistes sont envisagées sur le mercato (Kane, Osimhen, Vlahovic), le club parisien aurait finalement coché le nom de Randal Kolo Muani. Initialement hésitant, l’attaquant de l’Eintracht Francfort, très proche de Kylian Mbappé, pourrait finalement se laisser tenter par une arrivée à Paris alors que Luis Enrique a joué un grand rôle dans ce changement d’avis.

Le mercato du PSG pourrait véritablement prendre une autre ampleur dans les prochains jours. Car si le club de la capitale devrait très prochainement officialiser la venue de plusieurs recrues (Skriniar, Asensio, Ugarte, Hernandez, Kang-In-Lee), Paris souhaite absolument recruter un attaquant de pointe dès cet été, afin d’offrir un point de fixation à Kylian Mbappé. Cependant, le transfert d’un buteur de calibre mondial ne sera pas chose aisée pour le PSG, notamment car de nombreux cadors européens recherchent également leur perle rare à cette position.

Il signe au PSG s’enflamme déjà pour Mbappé https://t.co/cjXWN7KMln pic.twitter.com/R9N0SezXQt — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

L’arrivée de Luis Enrique au PSG relance la piste menant à Kolo Muani

Ainsi, comme le révèle L e Parisien ce lundi, le PSG aurait désormais coché le nom de Randal Kolo Muani comme nouvelle priorité estivale au poste d’avant-centre. Très convoité, l’attaquant de 24 ans pourrait définitivement quitter l’Eintracht Francfort dans les prochaines semaines. Un temps sceptique concernant le projet sportif parisien, le Français y verrait désormais une belle opportunité, alors que la cohérence de la direction prise par le PSG est plus claire avec la nomination prochaine de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur.

Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani bientôt réunis à Paris ?