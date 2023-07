PSG : Réunion au sommet pour le transfert d'un crack

Thibault Morlain

C’est lors de ce mois de juillet que le PSG aura la possibilité d’activer ou non la clause de Xavi Simons afin de le rapatrier dans la capitale française. Toutefois, c’est bien le crack du PSV Eindhoven qui aura le dernier mot à propos de son avenir. Acceptera-t-il de retourner au PSG un an après son départ ? Tel sera l’enjeu des prochaines semaines et pour convaincre Xavi Simons, le PSG aurait une réunion prévue prochainement.

L’été dernier, alors qu’on annonçait une prolongation de Xavi Simons au PSG, ce dernier s’est finalement engagé au PSV Eindhoven. Un choix payant quand on voit la saison que vient de réaliser le Néerlandais. Le crack de 20 ans a été impressionnant et clairement, ça n’a échappé à personne. Xavi Simons intéresse ainsi du monde sur le marché, mais alors que le PSV tente de prolonger son joyau, le PSG pourrait bien le rapatrier. A la faveur d’une clause de rachat, le club de la capitale peut faire revenir le milieu offensif. Mais attention, c’est bien Xavi Simons qui a la main sur cette clause, ayant le pouvoir de l’activer ou non.

Ça va discuter entre le PSG et Xavi Simons

Si le PSG veut donc revoir Xavi Simons, il faudra le convaincre avec le bon projet. Le club de la capitale trouvera-t-il alors les mots qu’il faut pour réintégrer le Néerlandais au futur effectif de Luis Enrique ? Ça se jouera dans les prochaines semaines puisque la clause PSG est uniquement valable durant le mois de juillet. Le temps presse et ça pourrait bien bouger dans les prochains jours. Selon les informations de Fabrizio Romano, une réunion doit se tenir dans les prochains jours entre Xavi Simons, ses agents et le PSG afin de trouver un accord en vue d’un possible retour.

