Mercato : Un gros désaccord est révélé à l'OM

Arnaud De Kanel

Ce lundi sonne avec reprise pour l'OM. Pour son premier entrainement, Marcelino ne pourra malheureusement pas compter sur Alexis Sánchez. L'attaquant chilien est libre depuis samedi et il n'a toujours pas trouvé d'accord avec le club phocéen, loin de là. Les négocations ne sont pas rompues mais elles sont bloquées à un stade crucial.

Le mercato a débuté et il fait des premiers dégâts dans la cité phocéenne. A la surprise générale, Sead Kolasinac devrait s'engager avec l'Atalanta Bergame. Le Bosnien est dans la même situation qu'un certain Alexis Sánchez, également libre comme l'air depuis samedi. L'OM met du temps à finaliser les premiers dossiers brûlants du mercato à cause de l'aspect financier.

Un an de plus pour Sanchez ?

Contrairement à Sead Kolasinac, le dialogue n'est pas rompu avec Alexis Sánchez. Selon les informations de Foot Mercato , l'OM proposerait un contrat d'un an à l'attaquant chilien sur les bases d'un salaire similaire à celui de cette saison.

OM : Le nouvel entraineur débarque avec six recrues ! https://t.co/d3hISaxzt7 pic.twitter.com/9vhys6Ux2T — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Désaccord salarial entre Sanchez et l'OM