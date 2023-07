Nouvelle priorité du PSG, il peut planter Mbappé

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain viré sur un nouveau dossier en ce qui concerne le numéro 9. Il s’agit de Randal Kolo Muani, qui a explosé depuis son départ du FC Nantes et qui s’est même fait une place en équipe de France pour la dernière Coupe du monde. Actuellement à Francfort, il ne dirait pas non pas à un nouveau départ dans un plus gros club... mais le PSG ne semble pas vraiment être sa destination favorite !

C’est un PSG plus français que veulent les propriétaires qataries et on l’a vu ces dernières semaines, avec plusieurs joueurs de Didier Deschamps annoncés dans le viseur de Luis Campos. C’est le cas de Randal Kolo Muani, l’un des héros malheureux de la dernière finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (3-3, 4-2 aux tab).

Incroyable, une star va snober le PSG pour Cristiano Ronaldo https://t.co/qVierhHtvo pic.twitter.com/4xdiNFSjjX — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG fonce sur Kolo Muani

D’après les informations de L’Equipe , l’international tricolore serait devenu la grande priorité du PSG, qui se cherche un attaquant de pointe après avoir échoué sur plusieurs dossiers. Kolo Muani aurait cet atout d’être français, mais également celui de déjà bien connaitre la Ligue 1 et surtout Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection.

Qui lorgnerait plutôt la Premier League