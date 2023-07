Mercato : Le PSG prépare une folie avec ses 200M€

Thibault Morlain

Alors que le PSG aurait déjà dépensé plus de 100M€ cet été, le club de la capitale n’en aurait pas fini avec ses folles dépenses. Désormais, le gros chantier de Luis Campos se trouve en attaque. Et alors qu’il a été précédemment révélé que le PSG disposait de 200M€ pour se renforcer offensivement, les champions de France pourraient bien faire une folie avec ce budget. Explications.

Alors que Milan Skriniar, Marco Asensio et Cher Ndour vont eux arriver librement au PSG, ce n’est pas le cas de Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Kang-in Lee. Rien n’est encore officiel, mais d’ici peu, le club de la capitale devrait acter ces arrivées et pour les 3 derniers joueurs cités, ce sont plus de 100M€ qui devraient être dépensés. Un gros recrutement donc pour le PSG, mais l’été est encore long et ça ne va clairement pas s’arrêter là…

PSG : C'est le jackpot pour Lionel Messi https://t.co/mk9TtqXBVP pic.twitter.com/6gWfXiYQzo — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Le PSG a 200M€ pour recruter deux joueurs

Le PSG a toujours de grosses demandes en attaque. La priorité est à l’arrivée d’un buteur tandis que le club de la capitale cherche également un ailier droit. Et pour répondre à ses besoins, le PSG aurait visiblement débloqué un budget plus que conséquent. Selon les dernières révélations du Parisien , ce sont 200M€ qui seraient alloués pour ces deux transferts.

Un gros chèque lâché pour Bernardo Silva