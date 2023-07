Une star débarque à l’OM, la très grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l’OM s’active depuis plusieurs jours pour boucler le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de Chelsea pourrait ainsi compenser le départ d’Alexis Sanchez, qui paraît désormais inévitable. Et selon Denis Balbir, c’est un très gros coup que sont en train de réaliser les Marseillais.

Après avoir bouclé les transferts de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM accélère pour trouver un nouvel avant-centre qui ce ne sera probablement pas Iliman Ndiaye. En revanche, Pablo Longoria serait proche de boucler l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Un très joli coup comme le souligne Denis Balbir.

«Il faut foncer !»

« Si l’OM peut vraiment recruter Pierre-Emerick Aubameyang, il faut foncer ! Ce serait un excellent choix. Il a l’expérience, il a de grandes qualités avec sa vitesse, et il a le sens du collectif. S’il venait, ce serait une très bonne nouvelle pour Marseille, un signe fort de son ambition. Le match amical contre Nîmes est encourageant. Payet revient bien et on connait sa capacité à donner de bons ballons, à être décisif. Et le doublé de Vitinha est porteur d’espoirs. Le Portugais est arrivé en cours de saison, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il casse la baraque d’entrée », explique le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Je ne suis pas du tout inquiet pour lui, ni pour l’OM»