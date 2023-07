Incroyable, Cristiano Ronaldo clashe Lionel Messi en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Six mois après sa signature controversée en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo doit se satisfaire de voir plusieurs joueurs importants l’imiter. La Saudi Premier League est effectivement devenue très attractive. Au point que le Portugais n’hésite pas à rappeler que le championnat saoudien est déjà plus compétitif que la MLS. Un tacle à peine déguisé envers son meilleur ennemi, un certain Lionel Messi.

Lorsque Cristiano Ronaldo a accepté de signer à Al-Nassr, les questions étaient nombreuses. Mais quelques mois plus tard, de nombreux autres joueurs ont suivi son exemple à l'image de Karim Benzema ou N'Golo Kanté pour ne citer qu'eux. Néanmoins, Lionel Messi a préféré rejoindre l'Inter Miami en MLS. Et Cristiano Ronaldo n'a pas pu s'empêcher de glisser un petit tacle à son éternel rival.

«La Ligue saoudienne est meilleure que le MLS »

« Maintenant, les joueurs arrivent ici. Et dans un an, encore plus de grands joueurs, vont venir ici. La Ligue saoudienne est meilleure que le MLS », lance la star portugaise devant les médias après la lourde défaite contre le Celta Vigo (0-5). Dans la foulée, Cristiano Ronaldo ajoute que sa carrière européenne est bien terminée.

«La seule ligue encore bonne est la ligue anglaise»