Une star débarque à l’OM, il hallucine

C’est acté, Pierre-Emerick Aubameyang va s’engager avec l’OM pour trois saisons. Chelsea a accepté de libérer l’attaquant gabonais qui sera donc la troisième recrue estivale pour le club phocéen. Une arrivée qui suscite de nombreuses interrogations au sujet de l’état de forme de l’ancien joueur de l’ASSE. Mais Daniel Riolo semble optimiste.

«On est sur un attaquant haut de gamme»

« Sa dernière expérience à Barcelone, les gens en gardent plutôt un bon souvenir là-bas. Arsenal c’était très bien mais ça s’est mal fini. Il a un peu ce truc des bons moments et des mauvais moments. C’est un caractériel. Maintenant au niveau de ce qu’il peut apporter à l’OM, il me fait la même impression que Sanchez l’an dernier. Je suis sceptique mais j’ai quand même envie de voir. Il a toujours marqué des buts. On est sur un attaquant haut de gamme », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«J’ai quand même envie de voir ce qu’il est capable de faire à l’OM»