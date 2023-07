Neymar, Aubameyang, Isco... Toutes les infos mercato du 20 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'OM a tourné la page Alexis Sanchez

Depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez n'est officiellement plus un joueur de l'OM puisque son contrat a pris fin. Néanmoins, les négociations se poursuivaient afin d'envisager une éventuelle prolongation. Mais selon les informations de L'EQUIPE , les Marseillais ont tourné la page et l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang confirme le départ définitif d'Alexis Sanchez.



Aubameyang arrive à l'OM !

Comme attendu, Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. Dans ses colonnes, L'EQUIPE décrypte d'ailleurs le programme du Gabonais qui va passer sa visite médicale ce jeudi en Allemagne où les Marseillais sont en stage. Dans la foulée, il rejoindra ses futurs nouveaux coéquipiers à l'entraînement.



Isco également dans le viseur de l'OM ?

Après Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM va-t-il attirer une nouvelle star ? C'est une possibilité à en croire les informations du compte Twitter Real Madrid France . En effet, le club phocéen aurait activé la piste menant à Isco qui est sans club depuis son départ du Séville FC.



Iliman Ndiaye à l'OM, c'est toujours possible

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM serait sur le point de recruter Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n'est pas tout. Pablo Longoria compte bien continuer à renforcer son secteur offensif, et alors que les discussions pour le transfert d'Iliman Ndiaye semblaient au point mort, L'EQUIPE assure que ce dossier aurait été relancé ces dernières heures.



