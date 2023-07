Mercato : La grande annonce, l’OM va exulter !

Thomas Bourseau

Ce jeudi, l’OM devrait définitivement boucler le coup Pierre-Emerick Aubameyang puisqu’il passerait sa visite médicale pré-signature. Et les supporters peuvent jubiler, Aubameyang a fait part de sa motivation aux dirigeants du club phocéen.

Ce ne serait plus qu’une question d’heures à présent. Depuis la toute fin de la semaine dernière, il est annoncé par les médias que Pierre-Emerick Aubameyang intéresserait l’OM et inversement. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Chelsea où il est poussé vers la sortie par ses dirigeants, un accord aurait été trouvé entre le Gabonais et les Blues pour que son contrat soit rompu à l’amiable selon L’Équipe .

Visite médicale prévue ce jeudi pour Aubameyang

En parallèle, le président Pablo Longoria et le comité de direction de l’OM se seraient entendus avec Pierre-Emerick Aubameyang sur les termes d’un contrat de trois saisons comme souligné par La Provence. D’ailleurs, la visite médicale du joueur serait programmée pour ce jeudi en Allemagne, où le groupe entraîné par Marcelino y effectue son stage de pré-saison. Une tendance confirmée par L’Équipe qui révèle même qu’Aubameyang aurait été attendu dès mercredi soir outre-Rhin.

Premier entraînement programmé, Aubameyang a annoncé la couleur à l’OM