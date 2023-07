Mercato : L’OM vise un champion du monde, c’est la douche froide

Alexis Brunet

L'OM est en train d'accélérer sur le mercato. Après avoir recruté Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui devrait poser ses valises à Marseille. Mais c'est loin d'être fini, car Marcelino souhaite d'autres recrues, notamment offensives. Pablo Longoria était donc intéressé par le champion du monde Thomas Lemar, mais l'opération serait impossible.

La première grande échéance de l'OM approche. Le 8 ou 9 août prochain, Marseille disputera le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Le match retour aura pour sa part lieu une semaine après. Après cela, les coéquipiers de Pau Lopez devront aussi passer par un barrage, et s'ils l'emportent, ils apercevront enfin la phase de groupe de C1. Il faut donc être prêt, et cela le plus tôt possible.

Le mercato suit son cours à l'OM

L'OM a donc été l'un des premiers clubs de Ligue 1 à reprendre le chemin de l'entraînement. Lors de cette reprise, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles têtes. Le seul Geoffrey Kondogbia, arrivé de l'Atlético de Madrid était présent. Depuis, il a été rejoint par Renan Lodi, lui aussi ancien Colchonero. Selon plusieurs sources, la prochaine recrue marseillaise devrait être Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais devrait même signer un contrat de trois ans. Il pourrait même être associé à Alexis Sanchez, si celui-ci prolonge son contrat.

Le transfert de Thomas Lemar est impossible

Pablo Longoria a d'autres idées en tête pour gâter son nouvel entraîneur, Marcelino. Le président marseillais voulait là encore recruter du côté de l'Atlético de Madrid. L'Espagnol voulait faire venir le champion du monde 2018, Thomas Lemar à l'OM. Malheureusement, selon Matteo Moretto, ce transfert est impossible. C'est ce que confirme le journaliste Sacha Tavolieri, affirmant que c'est l'aspect financier qui bloque, selon une source proche du dossier. Il n'y aura donc pas pour le moment de troisième recrue en provenance de l'Atlético de Madrid, cet été.