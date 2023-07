Tout est bouclé, une star a signé à l’OM !

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l’OM est en passe d’officialiser l’arrivée de sa troisième recrue lors de ce mercato estival, en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de 34 ans va s’engager libre avec le club marseillais en provenance de Chelsea. Tout est bouclé dans ce dossier et il ne manque plus que l’annonce des Olympiens.

Sans nouvelle d’Alexis Sanchez pour la prolongation de son contrat, l’OM explore d’autres pistes pour renforcer son attaque. L’une d’elles a mené les dirigeants marseillais à Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’entrait plus dans les plans de Chelsea, où son contrat allait jusqu’en juin 2024.

L’OM relance un gros dossier, la réponse est terrible https://t.co/GxuRoeS7vc pic.twitter.com/b1MTa3FMtc — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Tout est bouclé pour Aubameyang

Les Blues ont accepté de laisser l’attaquant âgé de 34 ans s’engager libre avec l’OM. Une belle opération pour l’Olympique de Marseille, qui ressemble un peu à celle réalisée avec Alexis Sanchez l’été dernier. Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint ses nouveaux coéquipiers en Allemagne mercredi soir, où ils effectuent leur stage de pré-saison.

Visite médicale passée et contrat signé