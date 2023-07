L’OM le met dehors, il lâche une grosse révélation

Baptiste Berkowicz

À la surprise générale, Dimitri Payet et Pablo Longoria se sont présentés en conférence de presse afin d'annoncer leur décision commune de mettre fin à l'aventure marseillaise du Réunionnais. Alors qu'il lui restait un an de contrat avec l'OM, le milieu offensif a reconnu avoir eu une discussion avec son président qui lui a fait comprendre la nécessité de partir.

Coup de tonnerre sur la cité phocéenne. Dimitri Payet quitte l'OM cet été alors qu'il lui restait un an de contrat. Une décision pilotée par Pablo Longoria qui a souhaité mettre fin à l'aventure marseillaise du milieu offensif français.

«J'ai pris du temps à réfléchir pour prendre la meilleure décision»

Très ému, Dimitri Payet a évoqué les conditions de son départ et des échanges qu'il a pu avoir avec Pablo Longoria : « On a toujours eu une relation franche avec le Président. On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement. Il a fait part d'une honnêteté. C'est pas simple à digérer mais ça a le mérite d'être honnête. J'ai pris du temps à réfléchir pour prendre la meilleure décision et accepter le choix du club ».

Payet veut poursuivre sa carrière