Mbappé se réconcilie avec le Real Madrid, le plan est dévoilé

Jean de Teyssière

Le Real Madrid peut-il aligner dès cette saison un trident offensif Vinicius-Mbappé-Rodrygo ? Si tel est le cas, les défenses espagnoles et européennes auront de quoi trembler car sur le papier, ce trio promet. Pour le moment, la situation de Mbappé connaît un statu quo puisqu'il aurait toujours affirmé vouloir rester au PSG jusqu'à l'expiration de son contrat, en juin 2024. Dans tous les cas, s'il signe au Real Madrid, il devra passer par une sacrée opération séduction, de nombreux supporters madrilènes ayant été exaspérés de son attitude ces dernières années.

Ce vendredi à 17h, Kylian Mbappé sera certainement en train de disputer son premier match avec le PSG, version Luis Enrique, mais surtout version bras de fer avec son club. Le 13 juin dernier, la France et le monde du football prenaient connaissance de l'envoi de sa lettre au siège du club, affirmant qu'il n'avait pas l'intention de prolonger jusqu'en 2025 et qu'il partirait libre. Une situation que ne veut pas connaître le PSG qui envisage alors de le vendre.

Vinicius et Mbappé, une amitié déjà présente

Si Kylian Mbappé part avec fracas du PSG, il pourra compter sur son amitié avec la star du Real Madrid, Vinicius Junior pour le consoler. Selon AS , les deux hommes entretiennent une très bonne relation qui ne demande qu'à se démontrer sur les terrains. Mais si Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, il devra surtout faire preuve d'humilité et Vinicius Jr pourrait bien l'aider à se lancer dans la conquête des cœurs madrilènes, actuellement en miettes.

L'humilité de Mbappé, clé de la réconciliation avec le Real Madrid