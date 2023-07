La mère de Mbappé va faire plier le PSG

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé est géré d'une main de fer par sa mère et désormais agent, Fayza Lamari. Imperturbable et inflexible, Lamari fait vivre des cauchemars au PSG et au Real Madrid. Depuis que le Bondynois a annoncé vouloir rester jusqu'à son départ libre du PSG en juin 2024, le club parisien souhaite le vendre mais Fayza Lamari pourrait bien faire plier le PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé est encore flou. Le crack de Bondy refuse de prolonger et a été écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud, où le PSG réalisera sa tournée estivale à partir de samedi. Et son avenir est désormais étroitement lié à Fayza Lamari, sa mère.

Mbappé veut rester au PSG

L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé a, à maintes reprises, expliqué qu'il resterait jusqu'à l'issue de son contrat, en juin 2024. Pour le PSG, c'est le début d'un bras de fer, eux qui ne souhaitent pas le voir partir libre et qui souhaitent donc le vendre. Mais pour arriver à leurs fins, les dirigeants parisiens devront passer par la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari.

