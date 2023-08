PSG : Mbappé pris en grippe par les supporters ?

Jean de Teyssière

Le cas de Kylian Mbappé fait beaucoup parler au PSG. Très proche des supporters du PSG, Kylian Mbappé semble avoir réussi à se les mettre à dos. Pourtant, lors de quasiment chaque entraînement en tant qu'indésirable, il s'est arrêté aux portes du Campus PSG pour signer des autographes aux supporters qui l'attendaient. Mais face à Lorient ce samedi, le Parc des Princes devrait mettre un climat hostile envers Mbappé.

Le feuilleton Mbappé continue et devrait prendre un nouveau tournant ce week-end. Face à Lorient, lors du premier match du championnat de Ligue 1, les regards seront tournés vers Luis Enrique, qui annoncera le premier groupe du PSG. Un groupe qui pourrait probablement être sans Mbappé qui devrait de toute façon recevoir un accueil hostile de la part du Parc des Princes.

Mbappé reste à l'écart du PSG

Ce lundi, le groupe parisien de Luis Enrique étant allé en Asie pour y disputer la tournée de préparation était de retour au Campus PSG. Le cas de Kylian Mbappé était alors scruté et le Bondynois a continué de s'entraîner avec les indésirables. Le PSG semble être prêt à le mettre au placard toute la saison, et sa présence dans le groupe pour le premier match de la saison face à Lorient est plus que compromise.

Les supporters vont siffler Mbappé