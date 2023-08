Mbappé - PSG : Le Qatar convoque une réunion, la décision est prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne cache pas ses intentions. Le club parisien ne compte plus sur Kylian Mbappé et le montre en écartant le joueur du groupe principal durant les entraînements. Dans les prochaines heures, la direction parisienne devrait s'entretenir avec la star tricolore pour régler son avenir et acter son transfert au Real Madrid selon la presse espagnole.

Les supporters du Parc des Princes ne doivent pas s'attendre à observer Kylian Mbappé sous le maillot du PSG la saison prochaine. Après avoir refusé de prolonger son contrat, le joueur est poussé vers la sortie par ses dirigeants. Une décision, qui marque un tournant dans l'histoire du projet QSI. Aujourd'hui, la tolérance zéro est de mise et les privilèges ne sont plus souhaitées par Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaite tourner la page au plus vite. Comme indiqué par Ramon Alvarez de Mon, le président du PSG a déjà commencé à préparer la succession de Mbappé.





« Je pense qu'il sera au Real Madrid »

« J'espérais que d'ici le 8 août ce problème serait résolu. Il y a eu une série de changements de cap au PSG, notamment dans la planification sportive, qu'il a a traîné cela trop longtemps. Al-Khelaifi a pris la parole le 15 juillet et regardez où nous en sommes maintenant trois semaines plus tard. Je suis très optimiste et je pense qu'il sera au Real Madrid. Toutes les informations dont je dispose vont dans ce sens » a confié le journaliste espagnol sur sa chaîne Youtube .

Le PSG veut rencontrer Mbappé