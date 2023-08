Quiz sur Ousmane Dembélé, le nouvel attaquant du PSG

Florian Barré

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce samedi la signature d'Ousmane Dembélé. L'attaquant français s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Champions de France. Si beaucoup d’observateurs doutent de sa capacité à s’imposer comme un incontournable au sein du club de la capitale, Dembélé n’en reste pas moins un joueur au talent immense. Avant le début de son aventure parisienne, le10sport vous propose de vous tester sur un quiz dédié à l’ancien du FC Barcelone.

Après des négociations qui auront durée plusieurs semaines entre le PSG et le FC Barcelone, l’arrivée d’Ousmane Dembélé est désormais officielle sous les couleurs parisiennes. L’ancien du Stade Rennais retrouve le championnat de France sept ans après l’avoir quitté. À 26 ans, le champion du monde 2018 est désormais un joueur du Paris Saint-Germain avec un bail le liant au club de la capitale pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2028. Pour cette opération, les dirigeants parisiens auraient dépensé 50 millions d’euros selon les dernières informations. Dans ce montant, le FC Barcelone touchera 25 millions d’euros, et le clan du joueur l’autre moitié.



Le PSG réclame un transfert à 5M€ https://t.co/P8ybmybiWK pic.twitter.com/Il76w8aatc — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Les premiers mots de Dembélé et de Nasser Al-Khelaifi