Il dit oui au PSG, son transfert est imminent ?

D'ici la fin du mercato, le PSG pourrait bien accueillir un nouvel international français dans son effectif. Le club de la capitale pousse pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani cet été. Et alors qu'un accord aurait été trouvé avec l'attaquant de 24 ans, le transfert de l'ancien du FC Nantes serait en excellente voie.

Après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, un autre international français pourrait bien signer au PSG cet été. Nasser Al-Khelaïfi travaille activement sur le transfert de Randal Kolo Muani depuis plusieurs semaines maintenant. L’ancien du FC Nantes plaît au président parisien, qui fait tout son possible pour l’attirer dans la capitale.

Le PSG lâche Neymar, Mbappé a tranché pour son avenir https://t.co/ZXqSarnOij pic.twitter.com/MCCXxCORNX — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Le PSG tient un accord avec Kolo Muani

Foot Mercato et Fabrizio Romano ont d’ailleurs pu confirmer qu’un accord avait été trouvé entre le PSG et Randal Kolo Muani. Les deux parties se seraient entendues autour d’un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2028. Le club de la capitale serait même en train de toucher au but avec le joueur de l’Eintracht Francfort.

Le transfert est en bonne voie