Avant Luis Enrique, le PSG voulait autre chose

La succession de Christophe Galtier a animé la rubrique mercato en juin dernier. Le PSG avait plusieurs noms en tête et a finalement jeté son dévolu sur Luis Enrique. D’autres pistes avaient été explorées à l’instar de celle menant à Julian Nagelsmann, mais le technicien espagnol semblait être celui qui faisait le plus l’unanimité en interne.

Un an et puis s’en va. Arrivé durant l’été 2022, Christophe Galtier n’a jamais réussi à convaincre notamment en Ligue des champions où son parcours a pris fin dès les huitièmes de finale. Fragilisé, le technicien français n’a pu sauver sa place et a été remercié par le PSG juste après avoir obtenu un nouveau titre de champion de France.





Le PSG s'est déchiré pour la succession de Galtier

Le PSG souhaitait vite trouver un nouveau coach pour préparer au mieux la prochaine saison. Ce n’est un secret pour personne, le grand rêve du Qatar a toujours été Zinédine Zidane, mais ce dossier était bien trop complexe. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi avait un faible pour Thiago Motta, mais l’Emir avait d’autres projets.

Nagelsmann a été sondé

Comme annoncé par le 10Sport.com, le Qatar avait deux noms en tête. Le premier était Julian Nagelsmann. Un profil qui ne faisait pas l’unanimité en interne, notamment auprès de Luis Campos. Après quelques discussions, la décision a été prise d’abandonner ce dossier. Le PSG a décidé de se concentrer sur la deuxième piste ; Luis Enrique.