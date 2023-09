C'est annoncé, le PSG a bouclé un transfert à 95M€

Axel Cornic

Grand acteur de cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain a réussi à trouver un accord pour boucler sur le fil le transfert de Randal Kolo Muani. Ce dernier rentre directement dans le top 3 des recrues les plus chères de l’histoire parisienne avec ses 75M€, même si en Allemagne on assure que Francfort encaissera beaucoup plus.

C’est fait, le PSG tient son nouvel attaquant ! Après Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Marco Asensio, le club parisien a annoncé le transfert de Randal Kolo Muani en cette fin de mercato. Un dossier qui trainait depuis le début de l’été et qui a été bouclé dans les toutes dernières heures du marché des transferts.

Kolo Muani, 3e parisien le plus cher de l’histoire

Mais pour combien ? Les dernières indiscrétions en France parlent d’un transfert à 75M€ de part fixe, ce qui est plus qu’Achraf Hakimi ou encore Edinson Cavani, recrutés respectivement pour 68 et 64,5M€. A cette somme viennent s’ajouter près de 15M€ de bonus variés, qui montent donc le prix total de l’opération à 90M€.

« L'attaquant doit payer une indemnité de transfert record de 95 millions d'euros »