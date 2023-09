Après son transfert au PSG, il se fait fracasser

Jean de Teyssière

Après avoir porté à bout de bras son équipe de l'Eintracht Francfort l'année dernière (23 buts et 14 passes décisives en 46 matchs), Randal Kolo Muani a décidé de faire le forcing en fin de mercato pour rejoindre le PSG. Et il a obtenu gain de cause, lui qui a signé dans les dernières heures dans le club de Kylian Mbappé. Mais les supporters de Francfort n'ont pas aimé son attitude. D'ailleurs, ils ont envoyé un message cinglant à l'encontre de leur ancien buteur.

Randal Kolo Muani a été adulé l'année dernière par ses supporters. Il est maintenant détesté depuis cinq jours par ses désormais anciens fans. Le football peut aller très vite. Randal Kolo Muani, le nouveau joueur du PSG, peut en témoigner. En effet, il a été ciblé par les fans de l'Eintracht Francfort, qui lui ont envoyé un message cinglant.

Les supporters de Francfort tancent Kolo Muani

Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la troisième journée de la Bundesliga, les hommes de Dino Toppmöller recevaient le FC Cologne. Avant la rencontre, les ultras de Francfort ont déployé une banderole à l'attention de Randal Kolo Muani, leur ancien attaquant ayant fait le forcing et la grève de l'entraînement pour rejoindre le PSG.

Déterminé, il a choisi le PSG pour son avenir ! https://t.co/rszQMD0jlG pic.twitter.com/FJAh12s8Oj — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« L'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler »