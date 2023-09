Neymar à l'OM, il en rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté par le PSG pour 222M€ en provenance du FC Barcelone, Neymar a formé pendant deux saisons un trio de stars avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Cependant, Michel Platini reconnaît que pour le bien de la Ligue 1, il aurait été plus intéressant de voir les trois joueurs dans des clubs différents. La légende du football français ne cache qu'un championnat de France avec Mbappé au PSG, Neymar à l'OM et Messi à l'OL aurait été particulièrement intéressant.

Cet été, le PSG a réussi à se séparer de Neymar qui a rejoint Al-Hilal pour 90M€. Un transfert qui soulage les finances du club de la capitale mais qui laisse des regrets concernant le passage du Brésilien à Paris. D'ailleurs, Michel Platini aurait aimé voir les stars parisiennes se disperser en Ligue 1.

Platini hésite à donner son joueur préféré

« Je dois m’abstenir depuis de très-nombreuses années de donner mon point de vue sur les joueurs que j’aime bien, parce que j’ai été insulté par les autres joueurs et leurs supporteurs. Donc, j’aime tout le monde. Je pratique la langue de bois et fais de la politique parce que sinon ça va me retomber dessus (rires) », confie l'ancien numéro 10 de l'équipe de France dans le JDD , avant de se montrer plus loquace.

«J’aurais bien aimé que Neymar joue à Marseille, Mbappé à Paris et Messi à Lyon»