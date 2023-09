Mercato : Quand le PSG vise un joueur… de l’OM !

Thomas Bourseau

Luis Enrique est à peine arrivé au PSG en juillet dernier, mais il garde un oeil sur Azzedine Ounahi depuis la prestation du Marocain face à l’Espagne en 1/8ème de finale de Coupe du monde. Au point où le technicien espagnol aurait essayé de recruter le milieu de terrain à Paris cet été.

Le mercato a fermé ses portes vendredi soir dernier, jour d’arrivée de Randal Kolo Muani et de départ de Juan Bernat du côté du PSG. Néanmoins, pendant le marché des transferts, Luis Enrique aurait tenté un coup à l’OM.

Luis Enrique, bouche bée devant Azzedine Ounahi

Certes, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont des rivaux historiques, mais le technicien espagnol est un fervent admirateur d’Azzedine Ounahi. En attestent ses propos tenus pendant la Coupe du monde concernant le niveau de jeu affiché par l’international marocain. « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé. Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris ».

Une recrue du PSG menacée par un transfert de dernière minute ? https://t.co/G5WOr7yAVY pic.twitter.com/REoqyxN9ip — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Enrique a voulu recruter Ounahi au PSG