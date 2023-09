Une dernière opération enflamme le mercato, le PSG fait-il une erreur ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé dans l’anonymat à l’été 2012, Marco Verratti s’est imposé au fil des années comme un élément incontournable du PSG, et ce malgré les critiques dont il a pu faire l’objet. Un statut qui appartient désormais au passé, lui qui se retrouve poussé vers la sortie et qui pourrait rejoindre le Qatar. La formation parisienne fait-elle une erreur en voulant céder le milieu de 30 ans ?

Le mercato n’est pas totalement terminé au PSG. Si les dirigeants en ont fini avec leurs achats, mettant la main sur douze recrues tout au long de l’été, des départs pourraient encore avoir lieu. Julian Draxler, notamment, n’a pas trouvé preneur, tout comme Marco Verratti. Cadre du PSG depuis 2012, l’international italien ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et du club pour la saison à venir.

Le «coup de bluff» du PSG avec Mbappé est dévoilé https://t.co/ZMorl40ch2 pic.twitter.com/KOzQnx8lNp — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Le PSG ne veut plus de Verratti

Ainsi, le PSG cherche à se séparer de Marco Verratti depuis de longues semaines, et après avoir trouvé un point de chute pour Neymar, le club de la capitale serait proche d’obtenir la même réussite avec le milieu italien. Une arrivée au Qatar est en effet dans les tuyaux pour lui, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€.

50M€, mais pas de remplaçant

Sur le plan financier, l’opération a tout d’un bon plan pour le PSG, le joueur formé à Pescara allant sur ses 31 ans et étant sujet aux blessures. Néanmoins, le débat est ouvert sportivement, Luis Enrique ne disposant pas de profil se rapprochant de celui du « Petit Hibou » dans son effectif. De plus, maintenant que le mercato a fermé ses portes, le PSG ne peut plus se pencher sur son éventuelle succession avant le mois de janvier.



Alors selon vous, le PSG fait-il une erreur en voulant se séparer tout de suite de Marco Verratti ? À vos votes !