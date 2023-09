PSG : Une polémique va éclater à l'étranger pour le transfert de Verratti ?

Thomas Bourseau

L’aventure de Marco Verratti au PSG touche à sa fin. Poussé vers la sortie et se rapprochant sérieusement d’Al-Arabi contre un chèque avoisinant les 50M€, Verratti pourrait déclencher une polémique et particulièrement en Espagne en raison du montage financier qui pose question avec le Qatar pour le PSG.

Marco Verratti a certes signé une prolongation de contrat en décembre dernier au PSG, le liant au club jusqu’en juin 2026. Néanmoins, une nouvelle ère a sonné avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur et l’Italien ne fait clairement pas partie des plans du technicien espagnol.

Verratti vers Al-Arabi pour 50M€

Et ce n’est pas le journaliste Laurent Perrin qui affirmera le contraire dans un chat avec les internautes du Parisien . « Verratti pourrait rendre bien des services au PSG mais mon avis n'a aucune valeur : Luis Enrique ne veut pas de l'Italien qui va être transféré au Qatar avec Draxler ». Le prochain club de Verratti après onze ans passés au Paris Saint-Germain devrait être Al-Arabi, le marché qatari étant ouvert jusqu’au 18 septembre.

Verratti : Un géant étranger répond au PSG https://t.co/ei8yWJTspi pic.twitter.com/esM993zuEo — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

«le Qatar s’achète un joueur et cela lui permet de remettre les comptes du PSG à flot»