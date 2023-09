Il signe à l’OM et interpelle déjà son entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans les ultimes instants du mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Bamo Meïté, jeune défenseur doté d'un grand potentiel selon les dires de Pablo Longoria. Ce dernier n'est pas arrivé à Marseille pour faire de la figuration. Présenté à la presse, le joueur de 21 ans espère obtenir sa chance cette saison sous les ordres de Marcelino.

Bamo Meïté a été prêté avec option d'achat à l'OM jusqu'à la fin de la saison. Une opération bouclée dans les ultimes instants du mercato. « C'est un défenseur central très fort dans les duels, on a été impressionné par sa capacité défensive, son dynamisme quand il doit défendre dans la surface. Il a aussi une sortie de ballon très correcte. Son niveau de concentration dans une défense à quatre est très forte, et il a un gros potentiel » a justifié Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi.

Révolution à l’OM, le boss répond aux critiques https://t.co/VCqN7DodmD pic.twitter.com/eF9tEprzWj — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

Meïté espère obtenir sa chance

Présenté à la presse, Meïté en a profité pour évoquer ses ambitions avec l'OM. Et le défenseur de 21 ans entend bien jouer les trouble-fêtes durant cette saison. « Je suis content d'être ici. Par rapport à la hiérarchie, il y en a une déjà établie dans le vestiaire. Moi j'arrive, j'apprends auprès de ces mecs-là, je veux aider l'équipe comme je peux, je vais avoir ma carte à jouer. La saison est longue avec la coupe d'Europe, la Coupe de France... C'est là que je vais pouvoir jouer ma carte » a lâché le joueur.

Meïté sûr de ses forces