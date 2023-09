Surprise, un renfort inattendu bientôt à l’OM ?

Pierrick Levallet

Auteur d'un mercato intéressant cet été, l'OM pourrait se retrouver confronté à un problème de taille cet hiver. L'effectif de Marcelino est composé de plusieurs joueurs de nationalités africaines, qui pourraient donc s'envoler pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette optique, Pablo Longoria réfléchirait déjà à des renforts, dont un inattendu.

Lors de ce mercato estival, l’OM s’est montré très actif pour se renforcer. Afin de construire un effectif à l’image de Marcelino, le nouvel entraîneur, Pablo Longoria a fait venir neuf nouveaux joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Iliman Ndiaye, Michael Murillo, Bamo Meïté, Ruben Blanco et Joaquin Correa ont tous signé à l’OM cet été.

La CAN va poser problème à Marcelino

Mais cet hiver, Marcelino pourrait rapidement être confronté à un problème. L’entraîneur espagnol compte une dizaine de joueurs de nationalités africaines qui pourraient donc s’envoler pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. Ainsi, Pablo Longoria pourrait devoir miser sur des renforts pour aider Marcelino, dont un retour inattendu.

Luis Henrique de retour à l’OM ?