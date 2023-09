Neymar a vécu l’enfer au PSG, Riolo le dézingue

Thibault Morlain

Après 6 ans passés au PSG, Neymar a fait ses valises cet été. Le voilà aujourd’hui en Arabie Saoudite, le Brésilien s’étant engagé avec Al-Hilal. Désormais loin de Paris, Neymar a tenu à régler ses comptes. Et dernièrement, il a tenu des propos chocs, expliquant que lui et Lionel Messi avaient vécu l’enfer au PSG. De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui n’a pas manqué de dézinguer le Brésilien.

A l’heure de régler ses comptes avec le PSG, Neymar n’a clairement pas été tendre. Désormais en Arabie saoudite à Al-Hilal, le Brésilien s’est totalement lâché sur ce qu’il avait vécu au sein du club de la capitale. Neymar a ainsi tenu des propos qui ont fait énormément de bruit, assurant alors : « Messi est allé au paradis avec l'équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a connu l'enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On est fâchés, parce qu'on n'est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés là pour pouvoir écrire l'histoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi ».

« Neymar, ses déclarations sont dégueulasses »

Neymar dit donc avoir vécu l’enfer au PSG et cela n’a clairement pas plu à Daniel Riolo. Pour Colinterview , le journaliste RMC a alors lâché : « Neymar, ses déclarations sont dégueulasses car la mentalité de ce joueur a toujours été sujette à caution. Je n’ai jamais aimé ce joueur humainement. Footballistiquement, il lui est arrivé de faire des grands matchs, mais sa mentalité n’est pas bonne. Il n’a pas d’hygiène de vie, il n’a pas fait attention à sa carrière, c’est comme si il en avait rien à foutre ».

« Il va terminer en Arabie saoudite, il y est allé pour l’oseille »