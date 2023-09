PSG : Galtier se fait déjà clasher sur le Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Limogé par le PSG au terme d'un exercice 2022-2023 qui ne restera pas dans les mémoires, autant sur le terrain que pour l'extrasportif, Christophe Galtier s'apprête à démarrer un nouveau challenge au Qatar. Et les observateurs se montrent pour le moins dubitatifs sur ce choix de carrière...

Malgré le titre de champion de France remporté par le PSG, le passage de Christophe Galtier aura laissé un goût amer aux supporters. En effet, l'aventure parisienne s'est arrêtée net dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, et les polémiques extrasportives se sont empilées au cours de la saison pour l'ex-entraîneur du PSG, qui a donc été limogé au début de l'été pour laisser place à Luis Enrique. Mais à en croire les dernières tendances, Galtier s'apprête à rebondir...

Galtier au Qatar après le PSG, il lâche une punchline https://t.co/KAYySACagg pic.twitter.com/OWVzqFhffH — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Galtier va signer au Qatar

En effet, RMC Sport a annoncé que le technicien français devrait débarquer dans les prochaines heures sur le banc d'Al-Duhail, au Qatar. Et Daniel Riolo a livré son ressenti sur ce choix de carrière au micro de l'After Foot : « Le Qatar lui file une petite porte de sortie avec un gros chèque. Avec un petit jet, tu vas vite à Dubai passer le week-end. Un bon petit steak, impeccable. Souhaitons lui de réussir une plus belle carrière au Qatar que Laurent Blanc, qui avait échoué même là-bas », ironise le chroniqueur.

« C’est gâché »