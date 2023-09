Un joueur ouvre la porte au PSG, une réponse tombe pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé au PSG, Mike Maignan s'impose aujourd'hui comme l'un des meilleurs gardiens du monde grâce à ses prestations avec l'AC Milan. Par conséquent, sa récente sortie au sujet du club de la capitale n'est pas passée inaperçue du côté de l'Italie. Cependant, ses propos ont probablement été légèrement «extrapolés» de l'autre côté des Alpes.

Alors que Mike Maignan affrontera le PSG en Ligue des champions, le portier retrouvera donc son club formateur et à cette occasion, il a lâche une petite phrase largement commentée en Italie. « Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir », confiait le gardien de l'équipe de France. Et la dernière partie de sa phrase a fait parler du côté de l'AC Milan, mais Fabio Fava, journaliste d' Eurosport , rassure les fans du club lombard.

PSG - Mbappé : Haaland se lâche sur le meilleur attaquant du monde https://t.co/vOGhm2UGeC pic.twitter.com/l0tD73aeLC — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Les propos de Maignan «extrapolés» ?

« Simplement, Maignan a parlé du PSG comme de l'équipe dans laquelle il a grandi et avec laquelle, en fait, il n'a jamais fait d'apparitions officielles avec l'équipe première. Point final. En France, personne n'a interprété les propos de Maignan comme des signaux à transmettre à Milan. Ils font partie d'un discours plus général. Maignan, en parlant du tirage au sort, a simplement déclaré qu'il était fasciné par le défi lancé au Psg, parce qu'il avait grandi là-bas. A mon avis, seuls quelques mots ont été extrapolés, dans le cadre d'un discours plus large », assure-t-il dans des propos accordés à MilanNews , avant de poursuivre.

«Ses propos n'ont pas été interprétés comme des signaux directs qu'il veut envoyer à Milan»