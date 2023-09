Le successeur de Blanc arrive, il annonce déjà du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OL traverse une crise depuis le début de saison, Laurent Blanc devrait prochainement être démis de ses fonctions. L'ancien entraîneur du PSG n'a effectivement pris qu'un seul point cette saison, et John Textor aurait même déjà trouvé son nouvel entraîneur à savoir Oliver Glasner. Un profil très intéressant à en croire le spécialiste du football allemand Polo Breitner.

Arrivé il y a un peu moins d'un an sur le banc de l'OL, Laurent Blanc est déjà sur le départ. Le coach lyonnais devrait perdre sa place dans les prochaines heures après avoir vécu un début de saison catastrophique. Et pour cause, Lyon n'a pris qu'un point en quatre journées. Un total famélique qui a pour conséquent que les Gones occupent la dernière place de Ligue 1. Pour remplacer Laurent Blanc, le favori serait Oliver Glasner. Un profil qui plaît à Polo Breitner, spécialiste du football allemand pour RMC .

Premier indice pour le successeur de Laurent Blanc à l’OL https://t.co/xgGYA0aBOS pic.twitter.com/4nMiPk8mYW — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

«C’est quelqu’un d’extraordinaire en conférence de presse»

« Glasner a un côté un peu noir, et si tu es un peu loin et que tu regardes ce qu’il a fait aussi bien en Autriche ou Allemagne, tu te dis, c'est génial. C’est quelqu’un d’extraordinaire en conférence de presse, c’est un Thomas Tuchel version allemande, pas la version du PSG (…) Son problème, c’est que ça se termine souvent mal, et notamment avec le directeur sportif. Il est très exigeant et très ambitieux », assure-t-il au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«C’est l’un des meilleurs entraîneurs européens actuellement»