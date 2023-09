Le grand favori pour remplacer Laurent Blanc, c'est lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lanterne rouge de Ligue 1, l'OL connaît un début de saison catastrophique ! A tel point que l'avenir de Laurent Blanc ne semble déjà plus s'inscrire chez les Gones. Son départ semble acté et alors que plusieurs noms circulent ces derniers jours, le grand favori pour remplacer l'ancien sélectionneur de l'équipe de France serait Olivier Glasner.

Depuis le rachat du club par John Textor, rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais. L'ancien club de Jean-Michel Aulas traverse une crise en ce début de saison durant lequel l'OL n'aura inscrit qu'un seul point. Lanterne rouge de Ligue 1, Lyon a notamment été humilié à domicile par le PSG (1-4). Une situation qui devrait condamner Laurent Blanc, arrivé il y a moins d'un an.

Premier indice pour le successeur de Laurent Blanc à l’OL https://t.co/xgGYA0aBOS pic.twitter.com/4nMiPk8mYW — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Blanc plus que jamais sur le départ

En effet, l'avenir de Laurent Blanc semble scellé en interne. John Textor aurait décidé de se séparer de son entraîneur et cherche désormais le profil parfait pour relancer l'OL. Dans cette optique, Daniel Riolo dévoile le nom du grand favori pour le banc lyonnais.

Glasner, le grand favori ?