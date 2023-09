Une annonce est déjà lâchée pour l’avenir de Neymar

Thibault Morlain

Neymar fait désormais partie de ces stars qui ont accepté de rejoindre l’Arabie Saoudite. Plus en odeur de sainteté au PSG, le Brésilien s’est engagé du côté d’Al-Hilal. L’ex-Parisien a alors paraphé un contrat de deux saisons avec le club saoudien. Mais voilà que des hypothèses sont déjà émises sur l’avenir de Neymar. Et à peine arrivé, certains le voient déjà repartir rapidement.

Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar s’est finalement résolu à faire ses valises. S’il avait pourtant dit qu’il resterait à Paris et malgré un contrat allant jusqu’en 2027, le Brésilien s’est envolé pour l’Arabie Saoudite. Le voilà aujourd’hui avec Al-Hilal. Mais combien de temps Neymar restera-t-il dans le championnat local ?

PSG : Des regrets pour le transfert de Neymar ? Il déballe tout https://t.co/JfW8RxacUV pic.twitter.com/XGciH0BnAu — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

« Je ne suis pas sûr qu’il va rester sur toute la durée de son contrat »

Si Neymar a signé pour deux ans avec Al-Hilal, Luis Garcia ne le voit pas aller jusqu’en au bout de son contrat. Pour ESPN , il a en effet expliqué : « Si je suis honnête, je ne suis pas sûr qu’il va rester sur toute la durée de son contrat. Dribbler, passer, arriver dans ce championnat va être un cauchemar car il a besoin d’un challenge. Il a besoin de quelqu’un qui lui donne du challenge si jamais c’est possible car pour lui, c’est va être comme jouer avec des enfants, jouer avec des amis car pou lui, le football est à un niveau différent ».

Un manque de challenge en Arabie saoudite ?