Transferts - PSG : Le verdict tombe pour une star de Deschamps

Thomas Bourseau

Au fil des dernières années, le PSG a perdu des joueurs issus de son centre de formation au profit des autres grandes équipes européennes. Ce fut notamment le cas d’Adrien Rabiot. Et pour ce qui est de son éventuel retour au Paris Saint-Germain, ce n’est pas pour tout de suite.

Après un prêt de six petits mois en 2013 à Toulouse, Adrien Rabiot s’est mué comme étant un élément important du PSG. Et ce, jusqu’à sa décision de ne pas prolonger son contrat durant l’année 2018. Ce qui lui a valu d’être envoyé en tribunes en 2019 jusqu’à son départ en tant qu’agent libre à la Juventus au même été.

Adrien Rabiot calme le jeu pour un retour au PSG

Depuis, il a été question d’un retour du titi parisien au Paris Saint-Germain selon la presse italienne. Et Véronique Rabiot, mère et représentante de l’international français, pousserait pour le faire revenir à Paris. Invité à s’exprimer sur un tel scénario jeudi soir après la victoire de l’équipe de France face à l’Irlande au Parc des princes (2-0). « J’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc. Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite ».

Un joueur ouvre la porte au PSG, une réponse tombe pour son transfert https://t.co/iPB0ztVqW2 pic.twitter.com/mZKuBq2EIl — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Un nouveau contrat pour Rabiot à la Juventus ?

Alors forcément, le PSG se retrouve en position plus que délicate quant à un éventuel rapatriement d’Adrien Rabiot. Et la nouvelle information divulguée par Fabrizio Romano ne va pas arranger les affaires du Paris Saint-Germain. Selon le journaliste italien, le comité de direction de la Juventus prévoirait de rallonger le contrat de Rabiot courant jusqu’en juin 2024. Le ton est donné.