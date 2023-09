Le boss du PSG a forcé pour ce transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a pris une décision forte durant le mercato estival en bouclant le retour de Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, ait joué un rôle majeur dans cette opération en insistance pour le crack néerlandais.

Le PSG était sur tous les fronts cet été, et a bouclé pas moins de treize nouvelles recrues, dont une assez particulière : Xavi Simons. Particulière, puisque le jeune attaquant néerlandais de 20 ans est revenu au PSG seulement un an après l'avoir quitté libre pour le PSV Eindhoven, où il a cartonné (22 buts et 12 passes décisives). Et il a été prêté dans la foulée, sans option d'achat, au RB Leipzig pour continuer à s'épanouir et avoir du temps de jeu.

« Al-Khelaïfi a poussé »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, un collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi s'est confié sur les coulisses du mercato et indique que le président du PSG a été particulièrement insistant dans ce dossier Xavi Simons : « Le fonctionnement était différent par rapport à ce qu’on a connu au club auparavant. Dans le cas de Xavi (Simons), c’est lui qui l’a appelé plusieurs fois pour lui demander de revenir. C’est lui qui a poussé pour lui dire qu’il ferait tout pour qu’il grandisse à Paris », indique cette source.

Champ libre pour Campos