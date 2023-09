Neymar, Messi, Verratti... Qui va le plus manquer au PSG ?

La rédaction

Lors de ce mercato estival, le PSG a officialisé onze départs définitifs, dont ceux de Neymar, Lionel Messi et de Mauro Icardi. Alors que le marché n'a pas fermé ses portes au Qatar, le club de la capitale aurait bouclé la vente de Marco Verratti à Al Arabi, et ce, pour une somme proche de 50M€. Selon vous, quel joueur va le plus manquer au PSG cette saison ?

Après deux mercatos ratés avec le PSG, Luis Campos s'est racheté cet été. En effet, le conseiller football parisien n'a pas chômé lors de la dernière fenêtre de transferts. Lorsque le marché français était encore ouvert, Luis Campos a offert onze joueurs à Luis Enrique. Plus précisément, Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont tous rejoint le PSG cet été. De surcroit, le club de la capitale a activé la clause de rachat de Xavi Simons, avant de le prêter dans la foulée au RB Leipzig.

Le PSG a officialisé onze ventes

En parallèle, le PSG a fait un grand ménage dans son effectif lors de ce mercato estival. D'abord, Lionel Messi et Sergio Ramos ont tous les deux quitté le club parisien librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin. Le premier s'est engagé en faveur de l'Inter Miami, tandis que le second a retrouvé son équipe formatrice : le FC Séville.

Le transfert de Verratti est bouclé

Ensuite, le PSG a officialisé huit ventes avant la fermeture du marché en France et dans les grands championnats européens : Neymar (Al Hilal), Mauro Icardi (Galatasaray), El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), Renato Sanches (AS Rome), Leandro Paredes (AS Rome), Timothée Pembélé (Sunderland), Djeidi Gassama (Sheffield) et Abdou Diallo (Al Arabi). Enfin, l'écurie rouge et bleu a profité de la clôture tardive des mercatos saoudien et qatarien pour boucler deux transferts de dernière minute. En effet, Georginio Wijnaldum a signé à Al Ittifaq, tandis que Marco Verratti est en route pour Al Arabi, même si son départ du PSG n'a pas encore été officialisé.