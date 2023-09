Une erreur du PSG est révélée avec Neymar

Thibault Morlain

Entre Neymar et le PSG, l’histoire s’est donc terminée cet été. Arrivé en 2017, le Brésilien sera resté 6 ans avec le club de la capitale et s’est désormais envolé pour l’Arabie Saoudite. Neymar s’est engagé avec Al-Hilal, lui qui aurait déjà pu faire ses valises à plusieurs reprises. En effet, à plusieurs reprises, l’ancien numéro 10 du PSG a voulu s’en aller, mais le club de la capitale l’a toujours retenu, allant même jusqu’à le prolonger avec un plus gros salaire. Une énorme erreur aux yeux de Daniel Riolo.

En 2017, le PSG n’avait pas hésité à lâcher 222M€ pour recruter Neymar, alors au FC Barcelone. Alors que le Brésilien était censé faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des Champions, la mission n’a pas vraiment été remplie. Au fil des années, la relation s’est d’ailleurs tendue entre les deux camps et depuis plusieurs mois maintenant, Neymar n’était plus en odeur de sainteté à Paris. Cela a fini par aboutir à une séparation. Lors de ce mercato estival, le Brésilien a rejoint l’Arabie Saoudite, s’engageant alors avec Al-Hilal avec à la clé un salaire annuel net de 100M€ tandis que le PSG a récupéré un chèque de 90M€.

Neymar veut partir, le PSG le prolonge

Cette fois, le PSG n’a pas dit non pour le départ de Neymar. C’est pourtant ce qui est arrivé plusieurs fois ces dernières années. En effet, loin d’être le plus heureux à son arrivée à Paris, le Brésilien a souvent cherché à s’en aller. En vain. Il faut dire que le PSG avait fermé la porte à un départ de son joueur acheté 222M€. De plus, pour conserver Neymar, Paris n’avait pas hésité, en 2021, à sortir le chéquier en lui offrant un nouveau contrat avec à la clé une revalorisation salariale.

« Jamais tu retiens un joueur contre son gré »