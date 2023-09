Les joueurs du PSG n’en pouvaient plus de Neymar !

Thibault Morlain

Poussé vers la sortie par le PSG depuis l’été dernier, Neymar a enfin fini par faire ses valises. A l’instar de Karim Benzema ou encore N’Golo Kanté, le Brésilien a lui aussi cédé aux appels de l’Arabie Saoudite, s’engageant avec Al-Hilal. A 31 ans, Neymar a donc mis un terme à son aventure avec le PSG, qui aura duré 6 ans. Pour le plus grand bonheur de ses désormais ex-coéquipiers ?

Entre Neymar et le PSG, c’est terminé. Si le Brésilien avait encore un contrat jusqu’en 2027, il n’était plus désiré au sein du club de la capitale. Poussé vers la sortie, l’ex-numéro 10 parisien a alors fait ses valises pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al-Hilal. Un départ de Neymar qui aurait visiblement soulagé le vestiaire du PSG.

« C’est une libératoire »

Invité de Colinterview , Daniel Riolo a en effet fait cette révélation sur le vestiaire du PSG et Neymar. Le journaliste RMC a alors lâché : « Tellement de joueurs ne pouvaient plus voir sa tronche, c’est une libération ».

« Je suis tellement content qu’il soit parti »