Une star du PSG lâche sa réponse pour son transfert

Thibault Morlain

Avec le recrutement d’Arnau Tenas cet été, on pouvait s’attendre à voir Keylor Navas quitter le PSG cet été, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Le fait est que le Costaricain est toujours présent au sein de l’effectif de Luis Enrique. Mais un départ est-il encore d’actualité alors que le mercato reste ouvert dans certains pays ? Cela ne serait pas la tendance actuelle pour Navas, parti pour être la doublure de Donnarumma au PSG.

De retour d’un prêt à Nottingham Forrest, Keylor Navas était annoncé comme l’un des possibles partants du PSG cet été. Gianluigi Donnarumma installé comme numéro 1, le Costaricain ne pouvait espérer mieux qu’un rôle de doublure dans le groupe de Luis Enrique. Les semaines ont passées et malgré l’arrivée d’Arnau Tenas, débarqué libre du FC Barcelone, Keylor Navas n’a toujours pas fait ses valises. Et cela ne devrait pas être le cas…



PSG : Il raconte son «enfer» avec Luis Enrique https://t.co/feI6e1qTJ0 pic.twitter.com/itIYCcMtzb — le10sport (@le10sport) September 7, 2023

Un avenir… au PSG

A en croire les informations du Parisien , Keylor Navas fera bel et bien la saison avec le PSG. Selon le quotidien régional, il faudrait un énorme retournement de situation de dernière minute pour assister au Costaricain. Si des propositions peuvent encore arriver, notamment d’Arabie Saoudite, Navas n’aurait pas prévu de faire ses valises, ayant accepté ce rôle de numéro 2 et se sentant très bien avec sa famille dans la capitale française.

Keylor Navas a refusé Al-Hilal !