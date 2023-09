Neymar et Messi font une victime de taille au PSG

Axel Cornic

Les départs de Neymar et de Lionel Messi ont marqué le mercato estival, avec le premier qui a décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite et le second s’épanoui déjà en MLS. Ils pourraient être suivi par l’un de leurs proches, puisque Marco Verratti serait également tout proche de quitter le Paris Saint-Germain.

Dès son arrivée, Luis Campos a semblé vouloir se débarasser de Neymar pour donner les clés exclusivement à Kylian Mbappé. C’est ce qui s’est passé finalement, avec un an de retard ! Le Brésilien a été poussé vers la sortie et a rejoint l’Arabie Saoudite, seulement quelques semaines après avoir vu son ami Lionel Messi ne pas prolonger son contrat et filer vers la MLS.

Mbappé devait devenir le seul patron

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , ces deux départs étaient nécessaires pour casser les deux camps qui se seraient formées dans le vestiaire du PSG la saison dernière. D’un côté on trouvait en effet Kylian Mbappé et ses proches, tandis que de l’autre il y avait Neymar, Lionel Messi et d’autres stars parisiennes.

Verratti, victime collatérale