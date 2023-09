Il se lâche sur le fiasco Messi au PSG

Benjamin Labrousse

Alors qu’il a quitté le PSG depuis juin dernier, Lionel Messi continue d’animer l’actualité du club parisien. A de multiples reprises, l’Argentin a déclaré ne pas avoir été heureux à Paris, tandis que les supporters lui reprochaient son état d’esprit. Si beaucoup considèrent La Pulga comme le grand favori de la prochaine édition du Ballon d’Or, ce n’est pas le cas de Craig Burley.

Buteur dans la nuit de jeudi à vendredi avec l’Argentine, Lionel Messi continue de ravir ses compatriotes ainsi que tout supporter de l ’Albiceleste . Quelques mois après avoir rejoint l’Inter Miami, le septuple Ballon d’Or enchante les fans de sa franchise et attire les plus grandes personnalités américaines en Floride. Également adulé à Barcelone, Lionel Messi a pourtant connu un passage à vide (du moins, sur le plan affectif) du côté du PSG.

L’annonce surprenante de Messi sur son avenir https://t.co/VamVIcQ1Cu pic.twitter.com/KSArf3q8J3 — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

« Aller à Paris ce n'était pas mon souhait »

Arrivé en héros à Paris durant l’été 2021, Lionel Messi n’a jamais semblé à l’aise en France. Destiné à régner sur l’Europe aux côtés de Kylian Mbappé et de Neymar avec le PSG, l’Argentin confiera deux ans et un départ vers Miami plus tard, « Aller à Paris ce n'était pas mon souhait, je ne voulais pas quitter Barcelone » . Un désamour désormais assumé, d’autant que les supporters du club parisien n’auront jamais véritablement accepté les performances de Léo Messi avec le PSG, bien en deçà de ce dont à quoi l’Argentin avait habitué la planète football.

« Le PSG avait l’air terrible »