Le PSG tient un phénomène, Riolo fait un pari osé

Pierrick Levallet

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde. Le crack du PSG dispose d'un énorme potentiel et Luis Enrique entend l'exploiter cette saison. Thierry Henry compte également sur le prodige parisien avec la sélection Espoirs. Au vu de la trajectoire que le milieu de terrain est en train de prendre, Daniel Riolo a fait un pari plutôt osé pour la fin de saison.

Le PSG tient peut-être son nouveau phénomène. Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde. Lancé dans le monde professionnel par Christophe Galtier la saison passée, le milieu de terrain a été promu au rang de titulaire sous Luis Enrique. Le crack parisien a la charge de tenir l’entrejeu avec Manuel Ugarte et Vitinha. Ses performances ont d’ailleurs tapé dans l’oeil de Thierry Henry, qui l’a appelé avec la sélection Espoirs. Warren Zaïre-Emery a même été nommé capitaine par la légende d’Arsenal. Le prodige du PSG est peu à peu en train de mettre tout le monde d’accord. Daniel Riolo n’a donc pas manqué de faire un pari plutôt osé concernant Warren Zaïre-Emery d’ici la fin de saison.

«Je pourrais presque mettre un petit billet qu’il sera à l’Euro»

« Il déglingue toutes les stats de précocité. Tout le monde veut le tester. Luis Enrique a fait table rase autour de lui pour qu’il soit titulaire au PSG. Thierry Henry veut voir ce qu’il a dans le bide en le mettant capitaine. Et ce gars là, ça a l’air bloqué chez les A car il y a du monde, mais à la moindre demi-blessure, je pourrais presque mettre un petit billet qu’il sera à l’Euro » a lancé le chroniqueur dans l’émission l’ After Foot sur RMC .

«Il a l’air hyper solide»