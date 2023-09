PSG : Neymar entre encore dans l’histoire après son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après six ans passés au PSG, Neymar a fait sensation cet été en quittant le club de la capitale pour rallier Al-Hilal en Saoudite. Un transfert à 90M€, qui a fait du numéro 10 brésilien la plus grosse vente de toute l'histoire du PSG. Mais Neymar ne s'en arrête pas là et vient de battre un autre record historique, cette fois-ci en sélection nationale.

Le PSG a pris une décision forte cet été en décidant de se séparer de Neymar qui, malgré son contrat initial qui courait jusqu'en 2027, n'entrait pas dans les plans d'avenir de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. L'attaquant brésilien a donc permis au PSG de battre son record historique de vente avec un transfert de 90M€ en direction d'Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Et il vient tout juste d'enchainer avec un nouveau record...

Neymar dépasse Pelé

Dans la nuit de vendredi à samedi, Neymar a inscrit un doublé avec le Brésil contre la Bolivie (5-1), devenant ainsi le meilleur buteur de toute l'histoire de la Seleçao (79 buts) devant Pelé (77 buts) et près de 9 mois après avoir égalé le record de son aîné.

« Je n’ai pas les mots »