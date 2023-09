C'est annoncé, Pogba va rejoindre Benzema ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec la Juventus, Paul Pogba pourrait rejoindre Karim Benzema à Al Ittihad en Arabie Saoudite. En effet, la Vieille Dame serait disposée à se séparer de son numéro 10, tandis que le club basé en Saudi Pro League s'intéresserait à lui. De son côté, Paul Pogba pourrait quitter Turin pour fuir ses problèmes personnels.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, Paul Pogba pourrait quitter la Juventus et rejoindre Karim Benzema à Al Ittihad d'après Jonathan Johnson, journaliste de Caught Offside.

«Paul Pogba est lié au club saoudien d’Al Ittihad»

« Paul Pogba est lié au club saoudien d’Al Ittihad et c’est loin d’être une rumeur surprenante, cela me semble un peu évident à ce stade qu’il pourrait devenir le dernier nom à s’y installer. Il est logique que Pogba et la Juventus se séparent maintenant. Bien sûr, Pogba a des problèmes de blessures depuis son retour à Turin, mais ne prétendons pas que les blessures sont son seul problème. Il se passe également beaucoup de choses dans sa vie personnelle, notamment cette tentative de chantage à son encontre. Ce fut un retour loin d'être idéal pour lui en Italie, et la Juventus commence à perdre patience » , a précisé Jonathan Johnson, avant d'en rajouter une couche.

«la Juventus serait prête à laisser filer Pogba»